شكرا لقرائتكم خبر عن الخط القاتل.. مقترح بتطبيق روشتة إلكترونية لمواجهة طلاسم الأطباء.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: ""الخط القاتل.. 7000 حالة وفاة سنويا بالشرق الأوسط بسبب الخط السيء للأطباء"، استعرض خلاله الفراغ التشريعى الذى يعيق التصدى للظاهرة التى تؤدى إلى حوادث كارثية تصل للموت أحيانا، والسيناريوهات والحلول المطروحة من خلال تطبيق نظام "الروشتة الإلكترونية" الحل الأمثل لـ"طلاسم الأطباء"، ومناشدات بسن تشريع جديد، وإليكم التفاصيل كاملة:

"الخط القاتل".. 7000 حالة وفاة سنويا بالشرق الأوسط بسبب "الخط السيء للأطباء".. فراغ تشريعى يُعيق التصدى للظاهرة.. و"الروشتة الإلكترونية" الحل الأمثل لـ"طلاسم الأطباء".. ومناشدات بسن تشريع جديد

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