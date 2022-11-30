شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش إجراءات تنفيذ خطة الحكومة لميكنة الخدمات المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، الاجتماع الثاني للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة ومتابعة خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية بشأن ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات وإعداد التطبيقات اللازمة لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وربط قواعد البيانات القومية بالأجهزة والقطاعات الحكومية.

وعرض الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، خلال الاجتماع، فيلما تسجيليا لخطة الحكومة لمؤشرات تقديم الخدمة، وعرض البيانات الخاصة بالأجهزة والقطاعات الحكومية، وكيفية ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعرض رؤية الوزارة في التحول الرقمي .

وأوضح نائب وزير الاتصالات، أن بوابة مصر الرقمية مسجل عليها نحو 6 ملايين مواطن، مشيرا إلى الوصول بخدمات بوابة مصر الرقمية إلى ما يقرب من 156 خدمة قبل نهاية العام الجاري، وتستهدف وصول الخدمة لملايين المواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الخدمة التموينية المسكنة على بوابة مصر الرقمية تمثل 70%.