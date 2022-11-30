شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بإعداد قاعدة بيانات عن شبكات المحمول بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإلزام وزارة التنمية المحلية بحصر كافة محطات وشبكات الاتصالات المتواجدة في جميع محافظات مصر، وموافاة اللجنة بها، وطلبت اللجنة إعداد قاعدة بيانات كاملة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والاتصالات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن غياب دور الوحدات المحلية بمحافظات مصر عن رقابة ومتابعة إنشاء وتركيب أبراج وشبكات المحمول على أسطح العقارات السكنية، ومخالفة بعض الشركات للاشتراطات الفنية المتبعة في هذا الشأن مما يسبب أخطار جسيمة على حياة المواطنين، فضلاً عن تربُح أصحاب العقارات من تركيب تلك الأبراج والشبكات، بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية.

وأكدت اللجنة على ضرورة متابعة خطط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومتابعة توصيات اللجنة كل 3 أشهر بالملف الخاص بشبكات المحمول.

كما أوصت اللجنة بموافاتها بنسخة من الكتاب الدوري الموجه للوحدات المحلية بشأن تركيب أبراج وشبكات المحمول أعلى أسطح العقارات، كما أوصت بتصنيف محطات الاتصالات المتواجدة في جميع المحافظات مع توضيح ما هو مخالف وما هو مرخص، وما هي الاشتراطات والمعايير .

وأشارت النائبة أمل زكريا قطب، إلى وجود مخالفات وتجاوزات من بعض شركات المحمول فى عدم نشر المعلومات الدقيقة التى تخص صحة وأمان المواطن، كما أنه لا يوجد رؤية من قبل الجهاز، مشددة على ضرورة تعظيم منظومة الحماية الاجتماعية .