شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات لـ"تعليم الشيوخ" لتعزيز صورة المرأة فى المناهج الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، فى ضوء مناقشتها للاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند ممدوح بشأن صورة المرأة فى المناهج التعليمية، فى حضور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلى الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، لعدد من التوصيات الهامة.

وفى هذا الصدد، نستعرض التوصيات التي أقرتها اللجنة البرلمانية في ضوء اقتراح النائبة هند ممدوح:

1- توثيق مجهودات وزارة التربية والتعليم ومشيخة الأزهر في تطوير المناهج لدعم صورة المرأة وتقديمها بشكل إيجابي.

2- مراجعة المناهج التعليمية لمزيد من التقدم في هذا المجال، وإزالة أي شكل من أشكال التمييز بها ضد المرأة.

3- لا يسرى هذا فقط على المناهج التعليمية والكتب الدراسية وإنما على كافة الأنشطة المدرسية.

4- الحرص على تضمين المناهج صور إيجابية للمرأة في المجالات العلمية والإبداعية المختلفة والتأكيد على تمكين المرأة بدلا من الصورة النمطية للمرأة المهمشة.

5- تأهيل كل من له صلة بالمناهج الدراسية (المؤلف، كل من يقوم بأعمال الجرافيك أو الرسم أو اختيار الصور المعلم، وغيرهم قبل الشروع في مهمتهم بحيث تخرج الأفكار المتضمنة تعبر عن الواقع والمستقبل المنشود للمرأة.