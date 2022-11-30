الصين: احتجاجات للمطالبة برفع قيود كورونا

اسماعيل عبد الحي - تظاهر سكّان في مدينة شنغهاي الصينية فجر الأحد 27 نوفمبر 2022 ضد إجراءات الإغلاق الصارمة التي تطبق ضمن سياسة السلطات المثيرة للجدل "صفر كوفيد" منذ نحو ثلاث سنوات، وسط ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي بلغ حسب لجنة الصحة الوطنية 39791 إصابة جديدة أمس السبت.

وكان صينيون تظاهروا الجمعة أيضا في عدّة مناطق بالبلاد للتعبير عن االغضب الشعبي من إجراءات الإغلاق.

وطالب المحتجّون الرئيس شي جينبينغ بـ"الاستقالة" كما هاجموا الحزب الشيوعي الصيني، في حركة نادرة للتعبير عن رفضهم للرئيس والنظام في العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وعبّر صينيون في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تواصل إجراءات مكافحة وباء كوفيد مما تسبب في تفاقم الأزمة وأبطأ وصول المساعدات إليهم.

وتثير السياسة الصارمة لمكافحة وباء كوفيد-19 استياء متزايدا في الصين مما دفع العديد من المواطنين إلى الاحتجاج في الشوارع وأيضا داخل كبرى المصانع.

ورغم أن اللقاحات العديدة المتاحة وخلافا للدول الأخرى في العالم، ما زالت الصين تفرض إجراءات عزل فور ظهور إصابات بما فيها حجر على الذين تثبت إصابتهم بالمرض في مراكز، واختبارات "بي سي آر" شبه يومية للدخول إلى الأماكن العامة.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الأحد بأن الصين سجلت ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 39791 إصابة جديدة أمس السبت منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36082 بلا أعراض.

أ ف ب