السجن بحق فنانة وإعلامية عراقية

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، حصلت الخليج 365، نسخة منها، إنها "حكمت على المدانة همسة ماجد بغرامة مالية مقدارها مليون دينار وفقاً لأحكام المادة 229 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".وأضافت، أنه "في حال عدم دفع الغرامة المحكومة بها، يتم حبسها حبساً بسيطاً لتهديدها المشتكية وهي محامية بسبب ممارسة عملها".

وأشارت إلى "إعطاء الحق للمشتكية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".

أدناه الوثيقة: