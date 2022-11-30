انت الان تتابع خبر لارتباطهم بالموساد.. إيران تعدم أربعة اشخاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، إن "هذه الشبكة قامت بتوجيه من الموساد "بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، والاختطاف والحصول على اعترافات كاذبة، وتم اعتقال عناصرها بالتعاون مع الحرس الثوري ووزارة الدفاع".واضاف أنه "بحسب الحكم النهائي الصادر عن المحكمة العليا، فقد حكم بالإعدام على المتهمين في الصفوف من الأول إلى الرابع من القضية، وهم حسين أردوخان زاده، وشاهين إيمان محمود آباد، وميلاد أشرفي آتابتان، ومنوشهر شهبندي بجندي".

وأشار بيان السلطة القضائية الإيرانية إلى أنه "حكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بناء على جرائم مثل ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد، والمساعدة في الاختطاف وحيازة الأسلحة".



وفي حزيران الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال هذه الشبكة التي تضم 10 أشخاص في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد.

وأصدر القضاء الشهر الماضي، حكما بإعدام 4 منهم دون ذكر أسمائهم آنذاك.

