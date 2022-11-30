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براتب خيالي.. رونالدو منفتح على اللعب في الدوري السعودي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439765-638054101058200635.jpg

2022-11-30 | 13:59

براتب خيالي.. رونالدو منفتح على اللعب في الدوري السعودي

المصدر:

1,020 مشاهدة

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، ان نجم المنتخب البرتغالي منفتح بالنسبة للعرض السعودي للعب في الدوري المحلي.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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