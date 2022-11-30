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انت الان تتابع خبر براتب خيالي.. رونالدو منفتح على اللعب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439765-638054101058200635.jpg
2022-11-30 | 13:59
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كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، ان نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو منفتح بالنسبة للعرض السعودي للعب في الدوري المحلي.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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