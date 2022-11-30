انت الان تتابع خبر بعد بيلا حديد.. ريم السعيدي تمزّق حذاء "بالنسياغا" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فبعد أن حذفت التوب موديل بيلا حديد صور "بالنسياغا" على "إنستغرام" الخاص بها، جاء دور العارضة التونسيّة اللبنانيّة ريم السعيدي. فالصور التي عرضتها الدار الفرنسية مؤخرًا للأطفال لتسويق حقائب الدببة الفخمة، والتي ترمز الى عبوديّة الأطفال، ما زالت تتفاعل في أوساط الموضة رغم إزالتها عن كلّ المنصّات من قبل الدار العريقة.وأعادت ريم السعيدي نشر لقطات مريبة من منشورات مصمّمة دار بالينسياغا ووصفتها بالمصمّمة الشيطانيّة، كما أطلّت في فيديو وهي تمزّق حذاءها قائلةً "كأم ومؤثّرة وشخصيّة عامة ولديّ العديد من المتابعين على إنستغرام، لا أستطيع أن أبقى صامتة".

وأرفقت الفيديو بالتعليق التالي: "كيم كاردشيان حان دورك. أتحدّاك بأن تقومي بالأمر نفسه".