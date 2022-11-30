وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين (أ ف ب).

توفي الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين الذي أدخل البلاد في مرحلة تحول من نهاية الثمانينات إلى مطلع الألفية، الأربعاء عن 96 عاماً على ما ذكرت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

وتولى جيانغ زيمين السلطة بعد قمع احتجاجات ساحة تيان أنمين. وقاد الصين، أكثر بلدان العالم تعداداً للسكان، لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية.