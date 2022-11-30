سيول ترسل مقاتلات بعد دخول طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي

30 نوفمبر , 2022
طائرات من طراز «سوخوي 27» الروسية (أرشيفيّة - رويترز)
قال جيش كوريا الجنوبية إنه أمر بالإقلاع الفوري لطائرات مقاتلة بعد دخول طائرتين حربيتين صينيتين وست طائرات حربية روسية منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيول أن القاذفتين الصينيتين من طراز «إتش - 6» قامتا بالدخول مراراً والخروج من منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية قبالة السواحل الجنوبية والشمالية الشرقية ابتداءً من الساعة 5:50 صباحاً.
وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرتين عادتا إلى المنطقة بعد ساعات من اتجاه بحر اليابان، المعروف في كوريا باسم البحر الشرقي، وانضمت إليهما الطائرات الحربية الروسية التي شملت قاذفات من طراز «تي يو - 95» ومقاتلات «سوخوي - 35».
وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.
ومنطقة الدفاع الجوي تختلف عن المجال الجوي لأي دولة فهي المنطقة التي قد تطلب فيها الدول من الطائرات الأجنبية اتخاذ إجراءات معينة لتحديد هويتها لمنع الاشتباكات العرضية.
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