انت الان تتابع خبر التضخم يهدد الدولار بأكبر خسارة شهرية منذ 12 عاماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولاقت الأصول الأوروبية دعما، الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ وتيرة التضخم في إسبانيا وعدد من الولايات الكبيرة في ألمانيا.

وأبلى اليورو بلاء حسنا، إذ ارتفع بما يصل إلى 0.3 بالمئة قبل صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو، والتي قد تُظهر أول تباطؤ في التضخم منذ يونيو العام الماضي.



وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10 بالمئة في نوفمبر، انخفاضا من قراءة نهائية عند 10.6 بالمئة في أكتوبر.

وما زال المعدل أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بأكثر من خمسة أمثال، ولكن الأسواق قد ترحب بأي بادرة على أن الأسوأ ربما يكون قد انقضى بعد نحو عامين من تسارع لا يهدأ في التضخم.

ارتفع اليورو في أحدث معاملات بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.0348 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق، الأربعاء، عند 1.0319 دولار.



وزاد اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 86.46 بنس.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأجنبية أمام 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.22 بالمئة إلى 106.64 منخفضا من مستوى مرتفع بلغ 106.90 الليلة الماضية.

وانخفض مؤشر الدولار بنحو 4.3 بالمئة في نوفمبر، مسجلا أكبر خسارة شهرية منذ يونيو 2010، حيث رفع المستثمرون رهاناتهم على أن يكون التضخم قد بلغ ذروته وأن يتخذ الفيدرالي الأميركي قريبا موقفا أكثر ليونة تجاه السياسة النقدية.

وسيلقي باول كلمته في معهد بروكينجز بواشنطن الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش متناولا التوقعات الاقتصادية وسوق الوظائف بينما من المقرر صدور بيانات التوظيف بالقطاع الخاص في شهر نوفمبر بحلول الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش.

من جهة أخرى، جاءت بيانات قطاع الصناعات التحويلية في الصين أضعف من المتوقع، حيث تواصل سياسات "صفر كوفيد" الحكومية تقويض النشاط الاقتصادي.

وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية أمام الدولار الذي انخفض 0.1 بالمئة إلى 7.1483 يوان.ش

