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بغداد - ياسين صفوان - فوائد زيت البرتقال للشعر

- يقلل من قشرة فروة الرأس

زيت البرتقال، مليء بمضادات الأكسدة التي تخلص فروة الرأس من القشرة، وينقيها بخصائص مطهرة قوية. هذا فضلاً عن تنظيم إفراز الغدد الدهنية، ما يساعد على الحد من إفراز الزهم ومنع لمعان الشعر المفرط.



- ينظف الشعر

يعتبر زيت البرتقال خياراً جيداً لتنظيف الشعر، ما يجعله علاجاً فعالاً للتخلص من رواسب الشامبو ومنتجات العناية بالشعر.

- يدعم نمو الشعر

يحتوي زيت البرتقال على فيتامين "سي" المغذي لتعزيز نمو الشعر، ما يترك لك خصلات طويلة وفاتنة. وأيضاً، يحفز من إنتاج الكولاجين للشعر، وينشط الدورة الدموية لضمان حصول فروة رأسك على العناصر الغذائية الكافية لنمو شعر صحي.

- يمنع تساقط الشعر

يمتاز زيت البرتقال بغناه بفيتامين "د" ومركب الليمونين (هو المكوّن الأساس في زيت قشور الحمضيات). يعمل هذا المركب كمثبط، ما يوقف تساقط الشعر.



- يرطب للشعر الجاف

يساعد زيت البرتقال على ترطيب الشعر الجاف، من خلال مده بالفيتامينات التي توفر ترطيباً ولمعاناً للشعر. كما يعمل على إزالة الفطريات بشكل فعال، ما يقلل من فرص التقشر الجاف في الشعر.

- يقوي الشعر

يعدّ فيتامين "سي" أحد الفيتامينات الأساسية في العديد من أنواع الشامبو لمساعدة الشعر على بناء الكولاجين والبروتين، وبالتالي تقوية الشعر.

- يدعم بصيلات الشعر

يحتوي زيت البرتقال على فيتامين "هـ" وحمض الفوليك وفيتامين "ب" وهذا الأمر يساعد في إصلاح بصيلات الشعر. تابعي المزيد: زيت لفرد الشعر من أول استخدام

- طرق استخدام زيت البرتقال للشعر

للاستفادة من خصائص زيت البرتقال الجمالية للشعر، إليك كيفية استخدامه بطرق سهلة وبسيطة.

- زيت البرتقال مع الشامبو

أضيفي بضع قطرات من زيت البرتقال العطري إلى الشامبو أو البلسم الخاص بك، وامزجيهما جيداً للحصول على شعر صحي ولامع.

- زيت البرتقال وزيت جوز الهند لترطيب الشعر

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت البرتقال.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو.

- طريقة التحضير والاستخدام:

بعد مزج الزيوت مع بعضها البعض، يتم توزيعها على خصلات الشعر من الجذور حتى الأطراف، بما في ذلك فروة الرأس. انتظري 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ فقط.

كرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على النتيجة المرجوة.