شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز ما قاله الشيخ محمد بن راشد بمناسبة يوم الشهيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات "تصمت"، إجلال لشهدائها، وذلك بمناسبة "يوم الشهيد"، الذي يصادف الاحتفال السنوي به اليوم الأربعاء.

أبرز ما قاله الشيخ محمد بن راشد بمناسبة يوم الشهيد

وفي تغريدة له على تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تصمت دولة الإمارات اليوم إجلالًا لشهدائها.. تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء.. وتقف كل الأمهات تقديرًا لأمهات الشهداء.. هم أحياء عند ربهم يرزقون وفي قلوب شعب الإمارات باقون خالدون".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد وجه أمس الثلاثاء عبر مجلة "درع الوطن"، خطابا بمناسبة يوم الشهيد الذي تحييه الإمارات كل عام يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، أشاد فيه بإقدام وشجاعة وتضحيات شهداء الإمارات في سبيل حرية وأمن واستقرار وطنهم وشعبهم.

وأكد أن "دماء شهدائنا ستظل وديعة في صدورنا، وستظل أفضالهم شعلة مضيئة في حاضرنا ومستقبلنا".

وتُحيي دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، "يوم الشهيد" احتفاءً بتضحيات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها.

وتستذكر الإمارات في المناسبة التي تصادف الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بطولات أبنائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعة الوطن والذود عنه بإقدام وشجاعة وقدموا أرواحهم في سبيله، في تجسيد لمعاني الوفاء والامتنان لقيم التضحية والفداء وحب الوطن والولاء والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي سخرت كل شيء لتبقى الإمارات عنوانًا للتسامح والسلام والإنسانية.

نوه الشيخ محمد بن زايد بن آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في "يوم الشهيد"، بأبناء الوطن الشجعان الذين جسدت تضحياتهم معدنهم الأصيل، وأثبتت سيرهم على قيم الشجاعة والنبل.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة بمناسبة إحياء ذكرى يوم الشهيد، الذي يصادف 30 نوفمبر/تشرين الثاني، من كل عام: "في يوم الشهيد.. نستذكر بفخر وعرفان ووفاء.. كوكبة من أشجع أبناء الوطن وأنبلهم.. بذلوا أرواحهم من أجل عزة الإمارات وكرامتها وخلدوا أسماءهم في أنصع صفحات مجدها".

وتابع في نفس التغريدة بحسابه على موقع تويتر: "جسدت تضحياتهم (الشهداء) المعدن الأصيل لشعبنا عبر التاريخ.. رحم الله الشهداء وبارك في أهلهم وذويهم وحفظ بلدنا وأدام عزها ومنعتها".

وأمس الثلاثاء، قال رئيس دولة الإمارات في خطاب بالمناسبة إن الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني هو يوم لتأكيد قوة مجتمعنا وتماسكه ولتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن الذي يخلد ذكرى أبنائه الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عنه.

وأضاف: "في هذا اليوم الذي يُعلي فيه شعبنا من قيم التضحية والفداء.. نقف جميعًا إجلالًا وتقديرًا لشهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل أن تظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة عاليةً خفّاقةً في سماء المجد".

وأردف: "نعاهد شهداءنا الأبرار أن تبقى تضحياتهم خالدة في ذاكرة الأجيال ومصدرًا للفخر والاعتزاز وأن يظل أبناؤهم وأسرهم وذووهم أمانة في أعناقنا.. يتعهدهم الوطن بالرعاية وتتولاهم الدولة بالعناية والمتابعة".

وتُحيي دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، "يوم الشهيد" احتفاءً بتضحيات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها.

وتستذكر الإمارات في المناسبة التي تصادف الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بطولات أبنائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعة الوطن والذود عنه بإقدام وشجاعة وقدموا أرواحهم في سبيله، في تجسيد لمعاني الوفاء والامتنان لقيم التضحية والفداء وحب الوطن والولاء والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي سخرت كل شيء لتبقى الإمارات عنوانًا للتسامح والسلام والإنسانية.