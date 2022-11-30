شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائى بأحقية المطلقة القبطية بالحصول على نفقة عدة ومتعة.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء ينصف المطلقة القبطية"، استعرض خلال حكما نهائيا بأحقية المطلقة القبطية لاختلاف الملة على نفقة عدة ومتعة، والزوج أوقع الطلاق بالإرادة المنفردة بعد اللجوء لتطبيق الشريعة الإسلامية، فأنصفت المحكمة الزوجة باستحقاقها نفقة العدة والمتعة، وإليكم التفاصيل كاملة:

للمتضررات.. حكم نهائي بأحقية المطلقة القبطية لاختلاف الملة على نفقة عدة ومتعة.. الزوج أوقع الطلاق بالإرادة المنفردة بعد اللجوء لتطبيق الشريعة الإسلامية.. فأنصفت المحكمة الزوجة باستحقاقها نفقة العدة والمتعة

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