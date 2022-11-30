شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" يستعرض إنجازات نوفمبر.. ويضع خطة عمل الشهر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض حزب الشعب الجمهورى، ما تم تحقيقه من إنجازات وفعاليات خلال شهر نوفمبر، وكذلك خطة عمل شهر ديسمبر التي سيبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنظيمي عقد بمقر الأمانة المركزية للحزب، وترأسه كل من اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية.

حضر الاجتماع أمناء الحزب بمحافظات الإسماعيلية، والمنوفية، الجيزة، والبحر الأحمر، وبني سويف وبورسعيد، ودمياط، وأسيوط، والفيوم، والوادي الجديد، وأسوان، والشرقية، والإسكندرية والمنيا وسوهاج، ومرسى مطروح، والغربية، والأقصر والبحيرة والسويس، والقليوبية، بالإضافة إلى عدد من شباب الأمانة المركزية بالحزب.

استعرض الاجتماع ما تم تنفيذه خلال شهر نوفمبر من فعاليات كتدشين مبادرة احنا معاكي وتنظيم معارض لبيع السلع التموينية بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض خطة فعاليات شهر ديسمبر التي تتضمن تنظيم فعاليات تمس احتياجات و اهتمامات الشارع المصري.