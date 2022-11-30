انت الان تتابع خبر إكساء شارع منطقة الحرية: أجواء فرح واشادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يستمرّ الجهد الهندسي التابع لرئاسة الوزراء بالعمل الخدمي وينجز مرحلة إكساء شارع شاكر العاني في منطقة الحرية بعد إستكمال البنى التحتية للمنطقة.

ضمن سلسلة مشاريع الجهد الهندسي والخدمي التابع لرئاسة الوزراء، إكتمال العمل في شارع شاكر العاني ضمن منطقة الحرية والإستعداد لبدء مرحلة أخرى في مناطق مختلفة ضمن المشروع.

بلدية الشعلة أشارت الى أنّ عملها أنجز بفترة قياسية بتضافر الجهود مع الحشد الشعبي بناءً على توجيهات مباشرة من قبل رئيس الوزراء.

أجواء الفرح بالنسبة لساكني هذه المنطقة تمثّلت بالإشادة والثناء لدور الفرق العاملة ضمن الخطط المرسومة لها بعد توسعة الطرق وفق المقاييس الهندسية والعمرانية.

إنجاز اخر يحسب لفريق الجهد الخدمي والهندسي التابع لرئيس الوزراء بعد أن أنهى إكساء شارع في منطقة الحرية وسط العاصمة بغداد يعد العدّة لمناطق أخرى.