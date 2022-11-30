انت الان تتابع خبر بينها بغداد.. مراتب تنافسية لـ 21 جامعة عراقية في تصنيف التايمز العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "تصنيف التايمز أصدر نتائج نسخته الخاصة بالجامعات العربية للعام 2022 التي أجرت تقييما لمئة وتسع وستين جامعة من خمس عشرة دولة".

وأضافت، أن "الجامعات العراقية حققت مراتب تنافسية هامة في نسخة تصنيف التايمز للجامعات العربية، حيث حصدت جامعة بغداد المرتبة (46) فيما جاءت بعدها جامعات الموصل (51-60) والتكنولوجية (51-60) وبابل (61-70) والبصرة (61-70) والنهرين (71-80) والمستنصرية (71-80) والكوفة (81-90) والأنبار (91-100) والقادسية (101-120) وتكريت (101-120) والقاسم الخضراء (121-140) وديالى (121-140) وكربلاء (121-140) والتقنية الشمالية (121-140) وواسط (121-140) والفرات الأوسط التقنية (141+) والمثنى (141+) وكركوك (141+) والتقنية الوسطى (141+) وذي قار (141+)".



وبينت، أن "منهجية التصنيف اعتمدت على مؤشرات تصنيف الجامعات العالمية فيما جرى تضمين بعض المقاييس الجديدة التي تبين ميزات ومهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأشارت الى، أن "الجامعات المتنافسة خضعت للتقييم على وفق خمسة محاور رئيسة وهي التدريس (33%) والبحث العلمي (33%) والاقتباسات (20%) والمجتمع (6%) والنظرة الدولية (8%)".

ويشار الى، أن الجامعات والكليات العراقية سجلت تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف شنغهاي(Global Ranking of Academic Subjects) الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص الهندسة الكيماوية وتصنيف(The Times) الذي تتواجد فيه حاليا ثماني جامعات وتصنيف(QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف(Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف(Greenmetric) الذي دخلت فيها ست وستون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف(Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس تسع وثمانين جامعة وكلية عراقية.

