انت الان تتابع خبر بينها تخص المخدرات.. وزير الداخلية يصدر 10 توجيهات لقيادة شرطة البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري أصدرعشرة توجيهات لقيادة شرطة البصرة، خلال زيارته الى المحافظة".

وأضافت، أن "توجيهات وزير الداخلية لشرطة البصرة تمثلت بـ:



ـ إنهاء المخدرات وعدم التهاون مع القانون.ـ تأمين الحدود بالكامل والعمل على الجهد الأستخباراتي.ـ اعتقال جميع المتاجرين بالمخدرات.ـ تشكيل قوة خاصة للدكات العشائرية.ـ عدم ترك اي شخص يهرب من القانون أينما يذهب يعتقل حتى لو هرب الى خارج العراق وتسليمه للقضاء.ـ جميع العشائر تجرم الدكة العشائرية.ـ أوجه رسالة إلى أبناء الشرطة لا تردد بتطبيق القانون، وكل الدولة سند لرجال الشرطة.ـ عدم التردد في تنفيذ أوامر القبض بدون تأخير.ـ من لا يستطيع العمل بهذه الاجراءات فليترك منصبه.ـ أهل البصرة يستحقون واقع أمني أفضل والبصرة مدينة أستثمارية لابد من الحفاظ على أمنها.