انت الان تتابع خبر مدرب تونس قبيل المباراة مع فرنسا: لا يوجد مستحيل في كرة القدم والان مع التفاصيل

ويملك منتخب تونس فرصة ضئيلة للتأهل للدور التالي، إذ تجب هزيمة منتخب فرنسا في الجولة الثالثة لدور المجموعات، بشرط أن يتعادل المنتخب الدنماركي مع نظيره الأسترالي؛ مع تفوُّق تونس بفارق الأهداف.

وقال القادري في المؤتمر الصحفي: "تنتظرنا مباراة صعبة، منذ معرفة نتائج القرعة، وكنا نتمنى أن نصل لهذه المباراة في ظروف أفضل من تلك".

وأضاف: "قلت مِن قبل إنني أثق بالمجموعة، لديَّ 26 رجلًا بمعنى الكلمة، لديهم الحوافز والإمكانيات والثقة لعمل ردة فعل جيدة، لعبنا أمام الدنمارك بشكل جيد، لم نوفق في بعض الاختيارات أمام أستراليا، كنا نشعر بأننا قريبون من الفوز؛ لكن هذه كرة القدم، علينا تحمل مسؤوليتنا".

وتابع: "سنواجه فريقًا كبيرًا هو بطل العالم، نعرف صعوبة المهمة ونعرف الإمكانيات الفنية والبشرية، لكن هذا لا يُنقِص من قيمة المنتخب التونسي"، وشدّد: "لا تزال لدينا فرصة وآمل، وفي كرة القدم لا يوجد مُستحيل، ما زال عندنا كل الثقة لتحقيق نتيجة إيجابية، سنخوض المعركة الأخيرة بشرف وبكل روح، ومهما كانت النتيجة سنتقبلها".

وأسهب: "لا نزال على قيد الحياة، وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية، سنخوض معركة قوية، وأنا لديّ كل الثقة في المجموعة، سنلعب بشرف وبروح، ومهما كانت النتيجة سوف نتقبلها".

وعلّق على خوضه مواجهة أستراليا الماضية بنفس تشكيل الجولة الأولى ضد الدنمارك، قائلًا: "لقد حاولنا الحفاظ على الاستقرار، لذا لم نفعل أي تغييرات، قراءتنا للمباراة كانت صحيحة، عانينا في الشوط الأول، لأن المنتخب الأسترالي ضغط علينا كثيرًا، وقمنا بالتغييرات في الشوط الثاني".

وأكمل: "حين شارك فرجاني ساسي ساعدنا كثيرًا وأعطانا الحلول، وصار استحواذنا أكبر على الكرة، بالفعل كان هُناك 3 أو 4 تمريرات سيئة ولكنها لم تؤثر في أي شيء، لقد قمنا بتغييرات هجومية، حاولنا إيجاد حلول، سيطرنا ولكن التوفيق لما يحالفنا، لسنا نادمين على قراراتنا الماضية"، قبل أن يختم بالقول: "نثق تمامًا في لاعبينا، سيكون هُناك تغيير في الخطة وبعض اللاعبين، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

ومن المقرر أنّ يلتقي منتخب تونس مع نظيره الفرنسي على ملعب "المدينة التعليمية"، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العراق، الخامسة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا الدنمارك وأستراليا.