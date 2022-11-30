انت الان تتابع خبر الإعتداءات على كردستان في عهدة اللجنة المشتركة بين بغداد وأربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لجنة مشتركة بين المركز والإقليم شكّلت لمتابعة ملفّ الإعتداءات الخارجية على كردستان، والوصول الى حلول نهائية من شأنها إيقاف الانتهاكات.

لجنة أمنية مشتركة بين بغداد واربيل شكّلت لمتابعة ملف الإنتهاكات الإيرانية والتركية، لجنة تتلخّص مهامها بالوصول الى تفاهمات مع طهران وأنقرة لوضع حدّ للإنتهاكات المتكرّرة، نوّاب أكّدوا أنّ اللجان المشكّلة لن تأتي بجديد ولن تعطي الحلول الواقعية لإيقاف الإنتهاكات.

وبعد الإستهدافات الأخيرة التي طالت الأبرياء في قرى اربيل والسليمانية، يطالب نوّاب بضرورة نشر قوات إتّحادية على الحدود الرابطة مع تركيا وايران، وضرورة إخراج الفصائل الكردية من الإقليم.