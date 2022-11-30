ثلاثة قتلى و23 جريحاً في عملية انتحارية في غرب باكستان

عناصر من قوات الأمن الباكستانية تحمل مصابا (إ ب أ)

قالت الشرطة الباكستانية إن تفجيراً انتحارياً بقنبلة استهدف دورية اليوم (الأربعاء)، في مدينة كويتا بجنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وجاء الانفجار، الذي أعلنت حركة «طالبان» الباكستانية المتشددة مسؤوليتها عنه في رسالة نصية لـ«رويترز»، بعد أن أنهت الحركة وقف إطلاق النار مع الحكومة هذا الأسبوع.

وأكد مسؤول بالشرطة لـ«رويترز»، «انفجار قنبلة استهدف دورية للشرطة وأسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصاً، بينهم 15 شرطياً... من بين هؤلاء، مات شرطي وامرأة وطفل».

وأضاف أن الدورية كانت تحرس فريقاً للتطعيم ضد شلل الأطفال وقت التفجير الانتحاري.