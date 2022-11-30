30 نوفمبر , 2022
ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة (أ ف ب).
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، إلى الولايات المتّحدة في زيارة دولة تستمرّ ثلاثة أيام، ويلتقي خلالها نظيره الأميركي جو بايدن.
وحطّت طائرة الرئيس الفرنسي في قاعدة أندروز الجوّية في ضاحية واشنطن، وكان في استقباله في أرض المطار نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان.
وسيمضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن قبل أن يتوجّه في اليوم الثالث والأخير من زيارته هذه إلى نيو أورلينز التي كانت يوماً ما مدينة فرنسية.
وهذه هي ثاني زيارة دولة يقوم بها ماكرون للولايات المتّحدة والأولى له في عهد بايدن.
ويأمل الرئيس الفرنسي في أن تسهم هذه الزيارة في إعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا، والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية الرافضة للنزعة الحمائية الأميركية.
وستكون هذه أول زيارة دولة تنظّمها الولايات المتّحدة في عهد بايدن.
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