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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نوه الشيخ محمد بن زايد بن آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في "يوم الشهيد"، بأبناء الوطن الشجعان الذين جسدت تضحياتهم معدنهم الأصيل، وأثبتت سيرهم على قيم الشجاعة والنبل.

رئيس الامارات في يوم الشهيد: نستذكر بفخر ووفاء كوكبة من أشجع أبناء الوطن

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة بمناسبة إحياء ذكرى يوم الشهيد، الذي يصادف 30 نوفمبر/تشرين الثاني، من كل عام: "في يوم الشهيد.. نستذكر بفخر وعرفان ووفاء.. كوكبة من أشجع أبناء الوطن وأنبلهم.. بذلوا أرواحهم من أجل عزة الإمارات وكرامتها وخلدوا أسماءهم في أنصع صفحات مجدها".

وتابع في نفس التغريدة بحسابه على موقع تويتر: "جسدت تضحياتهم (الشهداء) المعدن الأصيل لشعبنا عبر التاريخ.. رحم الله الشهداء وبارك في أهلهم وذويهم وحفظ بلدنا وأدام عزها ومنعتها".

وأمس الثلاثاء، قال رئيس دولة الإمارات في خطاب بالمناسبة إن الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني هو يوم لتأكيد قوة مجتمعنا وتماسكه ولتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن الذي يخلد ذكرى أبنائه الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عنه.

وأضاف: "في هذا اليوم الذي يُعلي فيه شعبنا من قيم التضحية والفداء.. نقف جميعًا إجلالًا وتقديرًا لشهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل أن تظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة عاليةً خفّاقةً في سماء المجد".

وأردف: "نعاهد شهداءنا الأبرار أن تبقى تضحياتهم خالدة في ذاكرة الأجيال ومصدرًا للفخر والاعتزاز وأن يظل أبناؤهم وأسرهم وذووهم أمانة في أعناقنا.. يتعهدهم الوطن بالرعاية وتتولاهم الدولة بالعناية والمتابعة".

وتُحيي دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، "يوم الشهيد" احتفاءً بتضحيات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها.

وتستذكر الإمارات في المناسبة التي تصادف الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بطولات أبنائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعة الوطن والذود عنه بإقدام وشجاعة وقدموا أرواحهم في سبيله، في تجسيد لمعاني الوفاء والامتنان لقيم التضحية والفداء وحب الوطن والولاء والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي سخرت كل شيء لتبقى الإمارات عنوانًا للتسامح والسلام والإنسانية.

كما قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إن "يوم الشهيد" نؤكد خلاله قوة وحدتنا وتلاحمنا قيادة وحكومة وشعبا.

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "في هذا اليوم العظيم، يوم الشهيد نقف جميعا تحية تقدير وإجلال لشهداء الوطن الأبرار، أبناء الإمارات البواسل، الذين جادوا بأرواحهم الغالية في سبيل أن تظل راية دولة الإمارات عالية خفاقة تعبر بجلاء عن وطن الإرادة والعزيمة، وطن الخير والحق، وطن الأمل والسلام".

وتابع، في كلمة عبر مجلة درع الوطن بمناسبة "يوم الشهيد"، أن "الثلاثين من نوفمبر هو يوم نؤكد خلاله على قوة وحدتنا وتلاحمنا قيادة وحكومة وشعبا من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، وستظل تضحيات شهداء الوطن الأبرار خالدة في ذاكرة التاريخ، نستقي منها الدروس والعبر في حب الوطن والولاء والانتماء والتضحية من أجل رفعته وتقدمه".

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "ندعو شباب الوطن أجيال المستقبل إلى أن يتخذوا من تضحيات شهدائنا المثل الأعلى والقدوة في الإخلاص والانتماء للوطن، والحرص على قيادة مسيرته الملهمة إلى مزيد من الإنجازات الاستثنائية في المجالات كافة".

وتُحيي دولة الإمارات، الأربعاء، "يوم الشهيد" احتفاءً بتضحيات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها.

وتستذكر الإمارات في المناسبة التي تصادف الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بطولات أبنائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعة الوطن والذود عنه بإقدام وشجاعة وقدموا أرواحهم في سبيله، في تجسيد لمعاني الوفاء والامتنان لقيم التضحية والفداء وحب الوطن والولاء والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي سخرت كل شيء لتبقى الإمارات عنوانًا للتسامح والسلام والإنسانية.