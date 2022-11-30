انت الان تتابع خبر مونديال قطر.. منتخبات العرب بحلم التأهل في مواجهات "نارية" اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويضيف استاد لوسيل اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والمكسيكي، ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي، مايكل أوليفر، صافرة بداية هذه المباراة الهامة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين بينما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويقبع منتخب المكسيك في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.



ولا يزال مصير المنتخب السعودي بين أقدام لاعبيه، فيحتاج "الأخضر" للفوز على المكسيك ليضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع منتخبي بولندا والأرجنتين في التوقيت نفسه.

كما أن التعادل يمكن أن يمنح منتخب "الأخضر" بطاقة العبور في حال خسارة منتخب الأرجنتين أو فوزه على بولندا بفارق أكثر من 3 أهداف.

فيما يواجه منتخب تونس نظيره فرنسا بطل العالم في تمام الساعة السادسة مساءً في ملعب المدينة التعليمية، ويدخل منتخب تونس المباراة في مهمة شبه مستحيلة نظراً لفارق الإمكانات بين لاعبي الفريقين ، إلا أن نسور قرطاج الذين يقبعون في مذيلة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022 برصيد نقطة واحد يهدفون الى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل لتحقيق الهدف.



ويتبقى أمام منتخب تونس فرصة واحدة فقط للتأهل إلى دور الـ 16 من خلال الفوز على حامل اللقب وهو المنتخب الفرنسي، ويكون تأهل تونس هنا مشروط بتعادل منتخبا أستراليا والدنمارك، ويكفي للتأهل في حالة فوز الدنمارك على أستراليا بشرط أن تكون نتيجة فوز تونس على فرنسا أكبر في فارق الأهداف. ويلتقي اليوم ايضا منتخب استراليا بنظيره الدانماركي وبلندا بمواجهة الارجنتين.