انت الان تتابع خبر "الزين ما يكمل".. شيخة قطرية تسخر عقب خسارة بلدها للمرة الثالثة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشيخة مريم في سلسلة تغريدات: "لم يسبق لأي منتخب مضيف أن خسر 3 مباريات متتالية في أي نسخة من كأس العالم! إلا منتخبنا.. راعيين الأوّله.. قولوا ما شاء الله.."



وتابعت قائلة: "مجموعتنا هولندا، السنغال، الإكوادو جميعهم يستحقون التأهل لأنهم قاتلوا.. عبالهم حرب.. إلا منتخبنا المستريح استحق الخروج المبكر!! دورة صاعقة ربما تعيد الحسابات وتصلح ما أفسده الدلال!".

وأضافت: "كل شيء في هذه البطولة رائع تنظيميا، جماهيريا، تصحيح مفاهيم مغلوطة للغرب، محاربة الإسلاموفوبيا، المحافظة على هويتنا الإسلامية العربية رغم أنف الغرب المتغطرس، ما عدا منتخبنا الذي ظهر بصورة سيئة! قالوها في الأمثال الزين ما يكمل!".