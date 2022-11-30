انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يصل البصرة لمتابعة الجهود الامنية الخاصة بخليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن

وصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، محافظة البصرة لمتابعة الجهود الامنية الخاصة بخليجي 25.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشمري وصل الى محافظة البصرة يرافقه وفد من الاستخبارات والامن الوطني وادارة المرور ومكافحة المخدرات".

وأضاف البيان، ان "الوزير سيعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الامنية المعنية بملف خليجي25 في إطار متابعة الجهود الامنية الخاصة بإقامة هذا المهرجان الرياضي الخليجي في مدينة البصرة وكذلك سيقوم بجولة تشمل وزارة الداخلية ومفاصلها بهدف الاطلاع على الاوضاع الامنية العامة ومتابعة تفاصيل عمل القواطع الامنية ميدانيا".

وتابع البيان، ان "هناك جهود كبير بهدف انجاح هذا العرس الرياضي العربي الخليجي والعراقي وتأكيد دور العراق الريادي في المجال الرياضي وكون البصرة دوحة العرب وثغر الاستقرار الباسم".