انت الان تتابع خبر أوكرانيا تقصف محطة كهرباء في كورسك الروسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك، عبر تطبيق تيليجرام: "كان هناك إجمالا حوالي 11 عملية إطلاق (هجوما). وأصيبت محطة للكهرباء".

وذكر أنه "بسبب هذا، هناك انقطاع جزئي في التيار الكهربائي في مقاطعتي سودجا وكورينيفو"، وهما جزء من منطقة كورسك الروسية وتقعان على الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا".



وأضاف أنه "لا توجد معلومات حتى الآن عن إصابات محتملة".

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها، كما لم تعلق على الفور.

واتهمت السلطات الروسية في المناطق المتاخمة لأوكرانيا كييف مرارا بمهاجمة أهداف مثل خطوط الكهرباء ومخازن الوقود والذخيرة.

