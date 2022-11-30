وزير ألماني: الضربات الروسية ضد منشآت الطاقة في أوكرانيا «جريمة حرب»

29 نوفمبر , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). اعتبر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان الثلثاء بعد استضافة محادثات مع نظرائه في مجموعة السبع،أن الضربات الروسية على منشآت الطاقة في أوكرانيا تشكل «جريمة حرب». وقال بوشمان للصحافيين إن «التدمير المنهجي لامدادات الكهرباء والتدفئة» قبل أبرد أشهر الشتاء تشكل «جريمة حرب رهيبة».

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