الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: بوتين يسعى لاستخدام الشتاء «سلاحاً في الحرب»

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (أ ف ب).

اتّهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي "لاستخدام الشتاء سلاحا في الحرب» التي يشنّها على أوكرانيا، في تصريحات تسبق اجتماعا لوزراء خارجية دول الحلف.

وقال ستولتنبرغ من بوخارست «علينا الاستعداد لعبور مزيد من اللاجئين إلى باقي أنحاء أوروبا» نتيجة «هجوم (روسيا) المتعمّد على الخدمات الأساسية والتدفئة والكهرباء والمياه والغاز» في أوكرانيا.