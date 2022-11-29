29 نوفمبر , 2022
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (أ ف ب).
اتّهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي "لاستخدام الشتاء سلاحا في الحرب» التي يشنّها على أوكرانيا، في تصريحات تسبق اجتماعا لوزراء خارجية دول الحلف.
وقال ستولتنبرغ من بوخارست «علينا الاستعداد لعبور مزيد من اللاجئين إلى باقي أنحاء أوروبا» نتيجة «هجوم (روسيا) المتعمّد على الخدمات الأساسية والتدفئة والكهرباء والمياه والغاز» في أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: بوتين يسعى لاستخدام الشتاء «سلاحاً في الحرب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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