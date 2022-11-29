شكرا لقرائتكم خبر أمريكا للحوثيين: كفاكم حربا.. لا تزيدوا معاناة اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الحوثي إلى «الوقف الفوري لهجماتها على الموانئ اليمنية»، واغتنام فرصة السلام والتعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 سنوات.

وقال بيان لمكتب الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية أمس، حول جولة بدأها المبعوث الأمريكي الخاص لليمن «تيم ليندركينغ» للمنطقة، «إن ليندركينغ سيزور سلطنة عمان والسعودية لدعم جهود السلام الجارية في اليمن»، وأضاف «تمثل البيئة التي أوجدتها الهدنة بوساطة الأمم المتحدة أفضل فرصة أتيحت لليمن من أجل السلام منذ سنوات».

وتابع البيان: في هذه اللحظات الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يدعون إلى السلام وليس العودة إلى الحرب، ولهذه الغاية ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية والتي تعطل تدفق الموارد التي تشد الحاجة إليها وتزيد من المعاناة في جميع أنحاء اليمن».

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هجمات الحوثيين على الموانئ تؤدي إلى دفع اليمنيين إلى دوامة أخرى من العنف والمعاناة لا طائل من ورائها، حاثة الجماعة على اغتنام فرصة السلام والتعاون مع الأمم المتحدة.

من جهته، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي التزام المجلس والحكومة بنهج السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

وجدد خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم، على هامش زيارته الحالية للمملكة الأردنية الشقيقة، على أهمية المبادرات الرئاسية والحكومية لإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار، ودعم تطلعات اليمنيين في بناء الدولة، والعيش الكريم والمواطنة المتساوية.

من جانبه أشاد مبعوث الأمم المتحدة بموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في ضبط النفس، والتعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لاستعادة مسار السلام الشامل في اليمن.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد، أن تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» لا يعني إغلاق الباب أمام الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وأشار في لقائه مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن هوبيرت ييغير، أن الإجراءات العقابية ضد الحوثيين لا تعني إغلاق الباب أمام المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

وجدد طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية والقطاع الخاص باستثناءات من شأنها ضمان استمرار تدفق المساعدات والتدخلات الإغاثية إلى مستحقيها الحقيقيين، مع التشديد على توخي الحذر من أي تعاملات أو تحويلات إلى مناطق الميليشيات الإرهابية خارج نطاق الاستثناءات المعتمدة.

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