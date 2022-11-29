كيربي: واشنطن تأخذ استفزازات كيم على محمل الجد

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وأكد في إفادة صحفية بالبيت الأبيض، أن «بيونج يانج قد تجري تجربة نووية في أي وقت»، وأضاف: «يواصل الرجل تطوير قدرات عسكرية تواصل زعزعة استقرار المنطقة، ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، ولكن في المنطقة، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد»، وذلك في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أمس، إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تشكلها القدرات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية.وأكد في إفادة صحفية بالبيت الأبيض، أن «بيونج يانج قد تجري تجربة نووية في أي وقت»، وأضاف: «يواصل الرجل تطوير قدرات عسكرية تواصل زعزعة استقرار المنطقة، ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، ولكن في المنطقة، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد»، وذلك في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

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