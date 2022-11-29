أسبوع حبس لممثلة إيرانية شهيرة دعمت الاحتجاجات

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وذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء أن الإفراج عن قاضياني أتى بأمر من السلطة القضائية. وأوضحت وكالة تسنيم أن الممثلة أفرج عنها بكفالة، بحسب فرانس برس.وأوقفت قاضياني في 20 نوفمبر بعدما اتهمتها السلطات بالتحريض على «أعمال شغب» ودعمتها وتواصلت مع وسائل إعلام تابعة للمعارضة على ما ذكرت «إرنا».
ونشرت الممثلة على حسابها في انستقرام شريط فيديو صور في أحد شوارع طهران تظهر فيه دون غطاء رأس أمام الكاميرا من دون أن تتكلم ومن ثم تستدير وتعصب شعرها على غرار النساء المتوجهات للمشاركة في تظاهرات.
وفازت قاضياني البالغة 52 عاما بجائزة أفضل ممثلة مرتين في مهرجان فجر السينمائي في طهران عامي 2008 و2012.
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