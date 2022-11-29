شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات مكثفة فى 13 محافظة أبرزها ندوات تثقيفية عن مناهضة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث نظمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة في نسختها الثانية، والتي تعد أقوي مسابقة تعليمية.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم بالحزب، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، والدكتورة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم، وأمناء التعليم بالمحافظات.

وخلال اللقاء، تم وضع اللمسات النهائية للأمور التنظيمية، والتأكيد على الأهداف المرجوة من المسابقة، وتوفير اللوجستيات اللأزمة، ومن المقرر، أن تنطلق فعاليات النسخة الثانية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.



وفي محافظة الجيزة وفي محافظة الجيزة أقامت أمانة مركز العياط، معرضًا جديدًا للملابس الشتوية بأسعار مخفضة ضمن المبادرة التي أطلقها الحزب تحت شعار "شتاء دافىء"، في قرية العطف، وشهد المعرض إقبال كبير من أهالي القرية وهو المعرض الذي سيتم تعميمه ليشمل كافة قرى المركز.

كما افتتحت أمانة مركز أبو النمرس، فصولًا جديدة لمحو الأمية وتم استقبال 146 حالة وتم إجراء الامتحان، في الوحدة الحزبية بزاوية أبو مسلم، تحت إشراف إدارة محو الأمية.





وفي محافظة الوادي الجديدنظمت أمانة مدينة باريس، يوم رياضي وقافلة طبية، في القرية الثالثة بدرب الأربعين "قري الثمانين"، وقافلة طبية وفرقة كورونا الجرعة التتشطية، حيث تم عمل يوم رياضى بالألعاب الرياضية في كرة القدم والطائرة وألعاب ترفيهية وتم توزيع علي جميع طلاب المدرسة الابتدائية والإعدادية جوائز عينيه من أقلام رصاص وجاف وكراسات وجوائز أخرى ولقي اليوم الرياضي فرحة كبيرة عند التلاميذ.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في مدرسة موط الثانوية الصناعية بالداخلة.



وفي محافظة المنوفية وفي محافظة المنوفية تواصل أمانة مركز الباجور، تنظيم القوافل الطبية المجانية الشاملة، وذلك لتوفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بقري المركز، وانطلقت قافلة طبية مجانية بعدة تخصصات طبية مختلفة، في قرية الكتامية، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من الأهالي.

كما نظمت أمانة مركز السادات، قافلة طبية مجانية، للكشف علي أمراض العيون، في قرية الإخماس، ووقعت الكشف الطبي علي 227 حالة، وجاءت القافلة لخدمة أهالينا فى قرية الإخماس والعزب المجاورة.





وفي محافظة المنيانظمت أمانة المرأة ببندر ملوي، ورشة عمل تحت عنوان "مشروعك في بيتك"، والتي تهدف إلى تدريب السيدات على الصناعات الصغيرة لفتح باب زرق لها، واشتملت ورشة التدريب علي تعليم السيدات على صناعة الصابون من زيت الزيتون أو عن طريق إعادة تدوير زيوت القلي والزيوت متدنية الجودة والتي لا تصلح للإستهلاك البشري للإستفادة منها واستخدامها في عمل الصابون في المنزل، إضافة الى عمل سائل الجلي المستخدم في تنظيف الأواني.





وفي محافظة قنازار وفد من أمانة الحزب بالمحافظة، مركز نجع حمادي، لمتابعة تنفيذ التكليفات الواردة من أمانة المحافظة والأمانة المركزية، في إطار المتابعة الميدانية لكافة الفعالية التي تهم المواطنين.





وفي محافظة الغربيةنظمت أمانة مركز كفر الزيات، دورة تدريبية للممرضات العاملات بمختلف أقسام مستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بالمحافظة، حول مناهضة العنف ضد المرأة ضمن مبادرة ال 16 يوم الخاصة بذلك.

كما نظمت أمانة العلاقات العامة بمركز سمنود، فعالية التوعية الصحية عن كيفية عمل إنعاش قلب لإنقاذ حياة شخص ما حيث تم عمل هذا البيان العملى لطالبات ومدرسات مدرسة وائل المر الإعدادية.





وفي محافظة الشرقيةنظمت أمانة مركز صان الحجر، اللقاء التنظيمي السنوي، تحت عنوان "كلنا فداء مصر"، وشهد اللقاء تكريم حفظة القرآن الكريم وفريق الإشراف عليهم، وذلك بتقديم شهادات تقدير ودروع تعبيرا عن تقدير أمانة الحزب، لهم لحفاظهم على كتاب الله وحفظه وحثهم على الاستمرار فى ذلك والتفوق فيه.





وفي محافظة دمياطتواصل أمانة شئون الطاقة والبيئة بالمحافظة، توزيع عدد كبير من مستلزمات الأدوات المدرسية، علي طلاب وطالبات مدراس المحافظة، والتي تضم الأدوات "الكشاكيل والكراسات والأقلام"، على مدارس إدارة الروضة التعليمية.





وفي محافظة بني سويفعقدت أمانة قطاع الأعمال بمركز ناصر، ندوة تحت عنوان "ابدأ مشروعك.. مصر تدعم طموحك"، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والبنوك المحلية، وذلك بمقر الحزب، بهدف إلقاء الضوء على ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات والبنوك المحلية، من خدمات وتيسيرات للشباب للبدء في تنفيذ مشروعاتهم.





وفي محافظة البحيرةتواصل أمانة مركز حوش عيسى، لليوم الثاني على التوالي، ضمن مبادرة "شتاء دافئ"، في توزيع البطاطين، علي الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين، بقري ونجوع المركز، تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس.

كما اختتمت أمانة قسم دمنهور، من التدريبات الحزبية الأساسية لأعضاء الحزب، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية بواقع عدد ساعات يقارب 12 ساعة تدريبية شمل جميع الأمناء أعضاء هيئة مكتب القسم وبعض أمناء الوحدات الحزبية وبعض أعضاء الأمانات النوعية بالقسم.



وفي محافظة أسيوط وفي محافظة أسيوط نظمت أمانة مركز أبو تيج، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "صحتك ثروتك"، وذلك حول الإستخدام الأمن للمضادات الحيوية بالوحدة الحزبية لقرية البلايزة، وتحدث المشاركون في الندوة، حول الزواج المبكر وخطورته والأضرار التي تعقبه وتجاذب السيدات الحديث مع المحاضر وتطرقوا إلى بعض القضايا الإجتماعية والأسرية الأخرى.

كما نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة عن أخطار المضادات الحيوية، بمركز التدريب بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والذي حذرت من تناول المضادات الحيوية دون توجيه طبي مما يؤثر سلبياً على صحة الشخص.

كما نظمت أمانة مركز ساحل سليم، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "العنف ضد المرأة" وذلك الممارسات الضارة بالأنثى، في الوحدة الحزبية بالشيخ شحاته، بالتعاون مع الإدارة الصحية.





وفي محافظة الإسكندريةنظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة حول أسباب الطلاق والحلول المقترحة لتوطيد العلاقات الاسرية، مع تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات للأهالي لبناء علاقات أسرية قوية، وندوة حول الأمراض المترتبة على تربية الطيور والنتائج السلبية المترتبة على ذلك، كما نظمت الأمانة مجموعات تقوية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتم الاجابة عن كافة اسئلة واستفسارات الطلاب الدراسية، ومراجعة ما تم دراسته بالفعل.

كما نظمت أمانة قسم باب شرق، ندوة حول مكافحة الجرائم الالكترونية، وتم توضيح مفهوم الجرائم الإلكترونية وخطورتها، وتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات للأهالي للتصرف في حالة التعرض لهجوم إلكتروني أو أي شكل من اشكال انتهاك الخصوصية أو الاختراق.





وفي محافظة الفيومنظمت أمانة مركز إطسا، محاضرات حول كيفية تنفيذ بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، بهدف نشر ثقافة العمل الحر والتوعية بخدمات جهاز تنمية المشروعات، فضلا عن تأهيل الشباب لإقامة مشروعاتهم وبخاصة المشروعات المعتمدة على الأفكار الإبداعية والإبتكارية، وكذلك تطوير المشروعات القائمة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.