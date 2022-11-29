انت الان تتابع خبر مدرب المكسيك: نحن بحاجة لتسجيل الكثير من الأهداف امام السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مارتينو، في مؤتمر صحفي اليوم: "موقفنا صعب للغاية، نحن بحاجة لتسجيل عدد من الأهداف، سنرى ماذا سنفعل غدا أمام السعودية، إنها مباراة حاسمة".

وأضاف: "بالطبع تدربنا على طريقة لعبنا في مباراة الغد، أنا أقود المكسيك منذ 4 سنوات".



وزاد مارتينو: "لم نسجل أي هدف حتى الآن في المونديال، وهذا أمر مقلق للغاية، وسنكون بحاجة لتسجيل الكثير من الأهداف في مرمى السعودية".

وتابع: "المهمة ليست سهلة، فالمنتخب السعودي لا يستهان به، بدليل ما قدمه أمام الأرجنتين وبولندا، لكننا سنحاول الخروج فائزين بعدد كبير من الأهداف، بغض النظر عن المباراة الأخرى".

واستكمل مارتينو: "الفوز على الأرجنتين كان نتيجة مبهرة للسعودية، حيث خاضوا المباراة بروح قتالية ودرجة عالية من الامتياز، لكننا لا نخشى أحدا".



وواصل: "من المتوقع أن تساند الجماهير منتخب السعودية في الملعب، لكننا نحظى بالعديد من المشجعين أيضا، ونريد أن نسعدهم".

وأردف مارتينو: "الخروج من مرحلة المجموعات يمثل إحباطا كبيرا، نريد الفوز والتأهل، ولن نلجأ للتبرير".

وعن توقعه بشأن بطل كأس العالم، علق: "إسبانيا تلعب كرة قدم مختلفة ومتطورة، وباختيارها اللعب بهذا التكتيك، فإنها تملك حظوظا كبيرة".

ويحتل المنتخب الأمريكي الشمالي قاع ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، ويحتاج إلى الفوز على السعودية، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لثمن النهائي.

