انت الان تتابع خبر بغداد تحدد تسعيرة لـ"أمبير" المولدة خلال كانون الأول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحافظة، ورد لـ الخليج 365، إنه "تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر كانون الأول للمولدات الأهلية والحكومية وفق ما يلي:

١. تسعيرة التشغيل العادي، من الساعة ١٢ ظهراً وحتى الساعة ١ ليلاً بـ(٤) الأف دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان إضافة (١٠٠٠ دينار فقط)، للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.



٢. تكون تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة (١٢) ظهراً وحتى الساعة (٦) صباحاً بـ (٦٠٠٠) وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان إضافة (١٠٠٠ دينار فقط) للمولدات التي لا تمتلك حصة وقودية.

٣. يكون سعر الأمبير ( ٩٠٠٠ )، تسعة الأف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، ويمكن إضافة (١٠٠٠/ ٢٠٠٠) فقط، للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.

٤. تخويل مسؤول الوحدة الإدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، وفقاً للمعطيات السعر الذي تم ذكره، بما يتلاءم مع وضعهم مع تجهيز الطاقة الكهربائية لديهم، بشرط ان لا يتعدى السعر الذي تم تحديده.



٥. الإلتزام بجميع التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والإشراف وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".