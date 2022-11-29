انت الان تتابع خبر عداد إصابات كورونا يواصل الأرقام القياسية في الصين.. هذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت لجنة الصحة الوطنية، الاثنين، إن الصين سجلت 40347 إصابة جديدة بالفيروس، منها 3822 إصابة مصحوبة بأعراض 36525 بلا أعراض.

ويعزو أستاذ الدراسات الصينية في الكلية الملكية في لندن، كيري براون، أسباب تسجيل الصين لأرقام قياسية، لعدد من الأسباب مجتمعة.



وذكر في مقابلة مع موقع "ياهو نيوز": "أعتقد أن متغير أوميكرون معد للغاية، وأيضا لأن مستويات التطعيم في الصين منخفضة نسبيا، مع نسبة كبيرة من السكان تعاني من الشيخوخة ومعرضة للخطر".

وأضاف أن "الجمع بين نسبة تطعيم منخفضة وعدد كبير من المعرضين للخطر في ظل وجود متغير سريع الانتشار، ورفع للقيود بشكل متواضع، يفسر الإصابات المرتفعة والانتشار السريع للمرض في الأيام القليلة الماضية".

والثلاثاء، أعلنت الصين، أنها ستسرّع عمليات تطعيم الأشخاص البالغين 60 عاما وما فوق ضد كوفيد، بعدما سجّلت حصيلة إصابات يومية قياسية في الأيام الأخيرة.

