انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: شح المياه المؤشر الأهم على التغير المناخي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعدت المنظمة التقرير للمساعدة في تقييم آثار التغير المناخي والبيئي والمجتمعي على الموارد المائية في العالم.

ويتمثل الهدف من هذا التقييم السنوي في دعم مراقبة وإدارة موارد المياه العذبة العالمية في عصر يشهد طلباً متزايداً وإمدادات محدودة.



قال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس في بيان: "غالباً ما نشعر بتغير المناخ من خلال الظواهر المائية، إلى جانب آثار متعاقبة على الاقتصادات والنظم البيئية وجميع جوانب حياتنا اليومية، ومع ذلك، ليس هناك فهم كافٍ للتغيرات في توزيع موارد المياه العذبة وكميتها ونوعيتها".

وعرفت مناطق كبيرة من العالم جفافاً زاد عن الظروف الطبيعية في العام 2021؛ بسبب تغير المناخ وظاهرة "النينيا" الجوية، على ما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد في تقريرها السنوي الأول عن حالة موارد المياه العالمية.

