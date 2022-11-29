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احتجاج روسي على تصريحات بابا الفاتيكان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال أفدييف في بيان قدمه للدائرة الدبلوماسية في الفاتيكان: "لقد أعربت عن استيائي من مثل هذه التلميحات ولاحظت أنه لا يوجد شيء يمكن أن يهز تماسك ووحدة الشعب الروسي متعدد الجنسيات".

وفي وقت سابق، وصف البابا، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية ، المقاتلين الشيشان بأنهم "الجزء الأكثر وحشية من القوات الروسية في أوكرانيا".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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