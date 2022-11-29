انت الان تتابع خبر احتجاج روسي على تصريحات بابا الفاتيكان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أفدييف في بيان قدمه للدائرة الدبلوماسية في الفاتيكان: "لقد أعربت عن استيائي من مثل هذه التلميحات ولاحظت أنه لا يوجد شيء يمكن أن يهز تماسك ووحدة الشعب الروسي متعدد الجنسيات".

وفي وقت سابق، وصف البابا، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية ، المقاتلين الشيشان بأنهم "الجزء الأكثر وحشية من القوات الروسية في أوكرانيا".

