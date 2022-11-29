شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية: تطبيق انتظار المركبات بالنظام الذكى بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة وضعت خطة لكى تدار مدينة القاهرة الجديدة بالنظام الذكى وذلك فيما يخص تطبيق قانون انتظار المركبات.

وتابعت نبيل:" تم التعاون بين وزارتى الإسكان والداخلية فى هذا الصدد، ومن ثم سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لإسناد هذا الأمر لإحدى الشركات فى وزارة الداخلية لتتولى هذا الأمر بالنظام الذكى، على أن يكون لهذه الشركة حق انتفاع مقابل الإدارة"، لافتة إلى طرح أحد الأماكن وهناك بعض الشركات التى بدأت بالفعل فى بناء جراجات بالمدينة.

ولفتت رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن مدينة أكتوبر تم طرح عدد من المواقع الخاصة بانتظار المركبات، وهناك 10 ساحات جاهزة للطرح الفورى.

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا:" ما السبب فى تقليص عدد الساحات باكتوبر على الرغم من المساحة الكبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى،اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.