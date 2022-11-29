شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل محافظة الجيزة لـ"النواب": يوجد أماكن انتظار سيارات مجانية ببعض الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، إن المحافظة قامت بتشكيل لجنة على الفور لبحث آليات تطبيق قانون انتظار المركبات، وتم عمل حصر شامل لأماكن الانتظار المؤقت على مستوى المحافظة، حيث تم حصر 590 موقعا، ويتم طرح هذه الساحات تباعا، وتم الترسية على 30 موقعا.

وتابع بدران: "راعينا أن يكون انتظار المركبات مؤقت فقط، ولا يوجد حجر بالشهر مرفوض، مفيش حاجة اسمها سيارة عايزة تركن وفيه مكان فاضى بس محجوز بالشهر، ودى كانت توصية اللجنة، كما تمت مراعاة أن يكون هناك أماكن مجانية ببعض الشوارع، ويتم وضع علامات استرشادية لهذا الأمر".

واستكمل السكرتير العام لمحافظة الجيزة: "الانتظار المؤقت لا يكون طوال اليوم، خاصة وأن هناك بعض الشوارع حيوية، مثل شارع التحرير على سبيل المثال وأسعار الانتظار تبدأ من 5 جنيهات للساعة الأولى و3 جنيهات للساعات من الثانية".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى،اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.