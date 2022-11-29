شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الوهاب عبد الرازق: فخور بمناقشات مجلس الشيوخ ووجود عقليات وطنية مخلصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أنه فخور بأداء مجلس الشيوخ موضحا أن المناقشات التى تتم داخل المجلس تنم عن عقليات وطنية مخلصة متخصصة وهذا شيء عظيم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، والتى رفعت منذ قليل.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، أن الحكومة لها دور كبير فى الخروج بهذا القانون على هذا النحو وهو أمر ينبغى أن نشيد به على أعلى مراتب الإشادة.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وافق نهائيا على مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء .

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.