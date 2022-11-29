بريطانيا تستبعد شركة صينية من مشروع «سايزوييل» النووي الجديد

استبعدت المملكة المتحدة الثلاثاء شركة «سي جي ان» النووية الصينية من مشروع محطة سايزوييل النووية للطاقة التي ستبنيها تاليا مع الشريك المتبقي مجموعة «أو دي أف» الفرنسية.

وأتى الإعلان غداة تحذير من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من أن «العصر الذهبي» للعلاقات البريطانية الصينية «انتهى».