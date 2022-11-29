انت الان تتابع خبر الخدمة الاتحادي يكشف سبب تأخير إطلاق استمارة التعيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "ما ينشر من بيانات خاصة بتوزيع الدرجات والتخصصات المتعلقة بالخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا على الوزارات لم يصل إلى المجلس بشكل كامل ورسمي ومن ثم فإن المجلس يتعامل بالسياقات القانونية والرسمية وهو مُلزم بها".وشكر المجلس، وفق البيان، "جهود وزارة المالية التي باشرت بإرسال بعض الدرجات، ولكن عدم استكمال وتأخير الدرجات الأخرى أدى إلى تأخير إطلاق استمارة التعيين مما سبب إرباكاً نتيجة لذلك ومن ثم فإن المجلس لا يستطيع إطلاق الاستمارة لاختصاص دون آخر وسيتم إطلاقها حال استكمال الدرجات جميعها من قبل الوزارة ولجميع التخصصات".