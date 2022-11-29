انت الان تتابع خبر بريطانيا تستدعي السفير الصيني بعد توقيف صحافي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مصادر حكومية بريطانية، ان "جينغ زيغوانغ استُدعي إلى وزارة الخارجية بعد الحادثة المرتبطة بالصحافي إد لورنس في شنغهاي، والتي وصفها وزير الخارجية جيمس كليفرلي، الإثنين، بأنها "مقلقة للغاية".

واليوم الثلاثاء، انتشر عناصر الأمن في مدينتَي بكين وشنغهاي الرئيسيتين في الصين على ضوء الاحتجاجات الواسعة في مناطق مختلفة من البلاد على التضييق على الحريات السياسية بالإضافة إلى سياسة صفر كوفيد والإغلاقات العامة الناجمة عنها.

