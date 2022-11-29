انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تخمد حريقا في غرفة تجارة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني نجحت في إخماد حادث حريق اندلع داخل سرداب غرفة تجارة بغداد المخصص لحفظ الأضابير في منطقة شارع الرشيد وسط بغداد ".

وأضافت: "حيث استنفرت مديرية الدفاع المدني ودفعت بـ 7 فرق إطفاء تخصصية إضافة آخرى سانده من حوضيات لتحكم سيطرتها الكاملة بوقت قياسي وتقلل الضرر داخل مخزن الأضابير وتنقذ ما يقارب 97% من نسبة الخزين ".



وأشارت المديرية الى انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن بادئ الأمر".