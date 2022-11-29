انت الان تتابع خبر لثلاث فئات.. المالية تعلن اكمال الدفعة الثالثة من استحداث الدرجات الوظيفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "دائرة الموازنة في وزارة المالية إستكملت، اليوم، الاجراءات المتعلقة بإستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل ضمن ملاك عدد من الوزارات (الدفعة الثالثة) والبالغة 8067 بكالريوس، 131 دكتوراه".واضافت ان "ذلك جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء 281 لسنة 2022، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة 3، من المشمولين بالقرار رقم 59 لسنة 2017، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون 67 لسنة 2017 وكالآتي :

-وزارة النفط 13

-وزارة الصحة 2187

-وزارة الإتصالات 45

-وزارة الزراعة 2305

- ديوان الوقف الشيعي 297

- وزارة البيئة 333

-شبكة الإعلام العراقي 134

- ديوان الوقف السني 367

- وزارة الثقافة 560



-وزارة النقل / هيئة الانواء الجوية 68

-وزارة الموارد المائية 116

-وزارة العمل 863

-وزارة الاعمار والإسكان 655

- المفوضية المستقلة للإنتخابات 255

وتابعت الوزارة انه "عملا بالسياقات القانونية سيتم تزويد الوزارات بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي، على ان يتحمل مجلس الخدمة ووزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الخريجين المشمولين بالتعيين".

