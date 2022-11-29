شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون يشاركون بجنازة المفكر الناصرى أمين اسكندر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من قيادات الأحزاب السياسية، في تشييع جنازة الكاتب والمفكر الناصرى، أمين إسكندر، الذى وافته المنية أمس، عن عمر يُناهز الـ70 عاما، وذلك في كنيسة الملاك بطوسون بشبرا، قبل انتقال الجثمان إلى مثواه الأخير.

وشهدت الجنازة حضور كبير للسياسيين، أبرزهم حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة، كمال أبوعيطة عضو لجنة العفو الرئاسي، وكمال زايد القيادي بحزب الكرامة وعضو الأمانة العامة للحوار الوطني، ومحمد بيومي القيادي بحزب الكرامة، ومحمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري.

كانت قد تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي لأسرة الفقيد داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.