اخبار العالم

أستراليا / الطقس الماطر يتسبب في غزو العناكب والثعابين الضخمة للأحياء السكنية

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لثعابين ضخمة وعناكب تجتاح المنازل السكنية بمختلف المناطق في أستراليا، جراء موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا.

 

وعلى الرغم من أن الأستراليين لا يفاجئون عادة بالعناكب الكبيرة، إلا أن النمو الكبير لتواجدها في ظروف رطبة مواتية يمثل مصدر قلق بالغ للسكان.

 

وأظهر مقطع فيديو نشره أحد النشطاء وجود عنكبوت ضخم في دورة مياه أحد المنازل السكنية.

 

وتثير الثعابين أيضا الخوف، إذ هاجم ثعبان (غير سام) يبلغ طوله 3 أمتار صبيا يبلغ من العمر 5 سنوات وسحبه إلى حوض السباحة. وأنقذ الأب الطفل.

 

 

المصدر: RT

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا