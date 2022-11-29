شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث مع رؤساء الغرف التجارية بالإسماعيلية توافر السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بمقر الوزار، .المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعضو مجلس النواب، وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية.

وشهد اللقاء مناقشات بين وزير التجارة والصناعة مع رؤساء الغرف التجارية، حول أهمية إقامة المعارض وزيادة عددها في كل المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين وزيادة المعروض في الأسواق من سلع استراتيجية ومعمرة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تناول لقاء وزير التجارة والصناعة مع المهندس أحمد عثمان ورؤساء الغرف التجارية بحث المعوقات في السوق المصري حاليا، وكيفية مساعدة الغرف التجارية للحفاظ على الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، وتنشيط عمل الغرف التجارية خلال الفترة المقبلة، وزيادة المعارض وزيادة المعروض من السلع .